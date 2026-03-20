Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Яблокова: отсутствие голода утром может быть связано с гормонами

Нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что режима сна может оказывать влияние на отсутствие голода по утрам.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие аппетита по утрам часто связано с неправильным режимом питания и поздними приемами пищи, а не с индивидуальными особенностями организма. Об этом NEWS.ru заявила тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, если человек плотно ужинает или перекусывает перед сном, пищеварительная система продолжает активно работать ночью, из-за чего естественное чувство голода утром притупляется. Кроме того, на утренний аппетит влияет режим сна: позднее отхождение ко сну или недосып сбивают гормональную регуляцию голода и насыщения.

«Если человек ложится спать очень поздно или спит мало, это сбивает работу гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения», — сказала Яблокова.

Специалист посоветовала планировать завтрак в течение первого часа после пробуждения. Такой подход помогает поддерживать уровень энергии и делает режим питания более здоровым.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, сколько чая можно пить в день.