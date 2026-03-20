Тренер Яблокова: отсутствие голода утром может быть связано с гормонами

Отсутствие аппетита по утрам часто связано с неправильным режимом питания и поздними приемами пищи, а не с индивидуальными особенностями организма. Об этом NEWS.ru заявила тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.
По словам эксперта, если человек плотно ужинает или перекусывает перед сном, пищеварительная система продолжает активно работать ночью, из-за чего естественное чувство голода утром притупляется. Кроме того, на утренний аппетит влияет режим сна: позднее отхождение ко сну или недосып сбивают гормональную регуляцию голода и насыщения.
«Если человек ложится спать очень поздно или спит мало, это сбивает работу гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения», — сказала Яблокова.
Специалист посоветовала планировать завтрак в течение первого часа после пробуждения. Такой подход помогает поддерживать уровень энергии и делает режим питания более здоровым.
