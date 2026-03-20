Трамп: Украина не сделала ничего, чтобы помочь США против Ирана

Украинская сторона ничего не сделала, чтобы помочь Соединенным Штатам в военной операции против Ирана, а заявления президента Украины Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналистке Стефани Рул.
— Я спросил о помощи и поддержке со стороны Украины. И он (Трамп — прим. «ВМ») сказал, что они (Украина — прим. «ВМ») ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях, — сказала Рул в эфире телеканала MS NOW.
14 марта глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины становится законной целью для атак Ирана. Он отметил, что Киев фактически стал участником военного конфликта из-за предоставления Израилю беспилотников.
13 марта глава Белого дома заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере.