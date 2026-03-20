Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим подпитывает рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. Это стало следствием масштабной милитаризации Украины со стороны стран НАТО и Евросоюза (ЕС), говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Как обратила внимание дипломат, учет передаваемого Украине оружия «хромает», что, в свою очередь, создает риски его попадания в любую точку мира.
«Сегодня Киев серьезным образом подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, украинское оружие уже поставляется латиноамериканским наркокартелям, используется для обучения террористов в Африке и «дотягивается» до конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии.
Россия неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Украине являются прямой эскалацией конфликта. В феврале Служба внешней разведки России сообщила о планах Лондона и Парижа тайно передать Украине ядерные боеголовки TN75. В ответ на это зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Британию о серьезных последствиях такого шага.