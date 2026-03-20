Швейцария исключила семь человек из списка санкций против России

19 марта Великобритания сняла санкции с «Транснефти» для транспортировки нефтяных продуктов из Казахстана вплоть до 18 марта 2028 года. В британском министерстве финансов объяснили это решение тем, что теперь ограничения не накладываются на любую деятельность «Транснефти», связанную с «поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти».