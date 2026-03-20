Швейцария исключила семь человек из списка санкций против России

Правительство Швейцарии исключило семь человек из антироссийского санкционного списка, при этом личности остались неизвестным. Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, из заявления Госсекретариата экономики Швейцарии, который входит в структуру местного Министерства экономики.
— (Из списка — прим. «ВМ») были исключены семь физических лиц. Эти меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 (21 марта в 01:00 по московскому времени — прим. «ВМ»), — передает ТАСС.
19 марта Великобритания сняла санкции с «Транснефти» для транспортировки нефтяных продуктов из Казахстана вплоть до 18 марта 2028 года. В британском министерстве финансов объяснили это решение тем, что теперь ограничения не накладываются на любую деятельность «Транснефти», связанную с «поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти».