Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария исключила семь человек из списка санкций против России

Правительство Швейцарии исключило семь человек из антироссийского санкционного списка, при этом личности остались неизвестным. Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, из заявления Госсекретариата экономики Швейцарии, который входит в структуру местного Министерства экономики.

Правительство Швейцарии исключило семь человек из антироссийского санкционного списка, при этом личности остались неизвестным. Об этом стало известно в пятницу, 20 марта, из заявления Госсекретариата экономики Швейцарии, который входит в структуру местного Министерства экономики.

— (Из списка — прим. «ВМ») были исключены семь физических лиц. Эти меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 (21 марта в 01:00 по московскому времени — прим. «ВМ»), — передает ТАСС.

19 марта Великобритания сняла санкции с «Транснефти» для транспортировки нефтяных продуктов из Казахстана вплоть до 18 марта 2028 года. В британском министерстве финансов объяснили это решение тем, что теперь ограничения не накладываются на любую деятельность «Транснефти», связанную с «поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти».

15 марта Евросоюз удалил из антироссийского санкционного перечня дочь президента компании «Транснефть» Майю Токареву (в замужестве Болотову) и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста.

