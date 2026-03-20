РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по требованию Минюста, сообщает пресс-служба суда.
«Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации “Главное духовное управление мусульман Ростовской области” и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «суд установил наличие нарушений грубого характера, установленных компетентными органами в рамках проведенной проверки, что явилось основанием для ликвидации религиозной организации».
Также было установлено, что член религиозной организации, а также лицо, действующее от ее имени без доверенности, включен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
В мае 2025 года сообщалось, что руководитель Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмед Абусупьянов был задержан силовиками по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Оперативники установили, что он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений.
В 2024 году Абусупьянов вел переговоры с террористами, захватившими СИЗО-1 в Ростове. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены.