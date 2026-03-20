Милонов призвал запретить россиянам продажу зарубежных туров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в условиях геополитической напряжённости продажи туров за границу следует отменить. В эфире НТВ он призвал россиян рассматривать для отдыха только внутренние направления или дружественные страны.

Источник: Life.ru

«Сейчас не время [для путешествий]! Я понимаю туркомпании — они будут говорить “едьте”, потому что для них это деньги, для них [это] нажива. Они и так уже пропагандируют вот этот “быдло” all inclusive в Турции, который вообще запретить надо. Сейчас ездить за границу [не время]. А у нас есть Выборг! У нас есть Петербург!» — сказал парламентарий.

Милонов подчеркнул, что нет смысла отдыхать в многоэтажках Дубая, когда в стране есть такие города, как Северная столица. Если же россияне нацелены на летний отдых у моря, то следует выбирать только дружественные направления.

«Туроператоры, закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живём в самой красивой стране», — резюмировал депутат.

Ранее военный политолог предупредил, что на фоне конфликта на Украине поездки россиян в Европу могут обернуться серьёзными проблемами. Эксперт высказал опасение, что власти стран ЕС могут начать массово задерживать граждан РФ, причём под удар способны попасть не только военные или политики, но и обычные туристы.

