Более 1200 школ Дагестана получат новое оборудование

Кабинеты в 1242 общеобразовательных организациях Республики Дагестан обновят в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации главы региона.
В школах оснастят кабинеты для преподавания предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физика». Учебные классы получат современные средства обучения. Уже утверждены перечень школ — участниц проекта и дорожная карта его реализации. Также началась закупка необходимого оборудования.
Напомним, что в 2025 году аналогичная работа была проведена для оснащения кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Новое оборудование получили 1134 школы республики. В трудовые мастерские были поставлены современные инструменты и учебные комплекты, а также оборудование для обучения школьников базовым знаниям в области безопасности и обороны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.