Анатолий Мальченко покинул пост директора Волгоградского краеведческого музея

Директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, исполнять обязанности будет его заместитель Светлана Каньшина.

Анатолий Мальченко с 2011 года возглавлял историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» в Красноармейском районе, с 2019 года стал руководителем Волгоградского областного краеведческого музея.

За годы своей работы Мальченко неоднократно отмечался за заслуги в сфере культуры, имеет награды администрации Волгоградской области и Министерства культуры РФ.

В 2025 году — в год своего 70-летнего юбилея — Анатолий Андреевич был удостоен Почётного звания «Заслуженный работник культуры Волгоградской области». Включён в состав общественного совета регионального комитета культуры и продолжит работать в нем.

Фото: архив ИА «Высота 102».

