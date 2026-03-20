Причина рака Лерчек может быть такой же, как и у Заворотнюк: блогерша сделала неожиданное признание

Тяжелобольная блогерша Лерчек сделала откровенное признание о своем здоровье. Не исключено, что причина онкологии у инфлюенсера может быть такой же, как и у актрисы Анастасии Заворотнюк. Ведь Валерия Чекалина (настоящее имя — прим. ред.) заявила, что у нее было большое количество ЭКО.
«У меня трое детей. У меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО», — говорила Лерчек на допросе в следственном комитете. Кадры оперативных мероприятий появились в Сети совсем недавно.
Напомним, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологию сразу после того, как она родила дочь посредством ЭКО. Но, конечно, будет опрометчиво делать вывод, что причина заболевания у инфлюенсера и актрисы одна. Более того, нет научных доказательств, что именно ЭКО становится причиной развития онкологии.
Ранее KP.RU сообщил, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. Она находится в больнице, уже прошел первый курс иммунотерапии. Инфлюенсер заявила, что чувствует себя хорошо.