Причина рака Лерчек может быть такой же, как и у Заворотнюк: блогерша сделала неожиданное признание

Тяжелобольная Лерчек призналась, что родила детей с помощью ЭКО.

Источник: Комсомольская правда

Тяжелобольная блогерша Лерчек сделала откровенное признание о своем здоровье. Не исключено, что причина онкологии у инфлюенсера может быть такой же, как и у актрисы Анастасии Заворотнюк. Ведь Валерия Чекалина (настоящее имя — прим. ред.) заявила, что у нее было большое количество ЭКО.

«У меня трое детей. У меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО», — говорила Лерчек на допросе в следственном комитете. Кадры оперативных мероприятий появились в Сети совсем недавно.

Напомним, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологию сразу после того, как она родила дочь посредством ЭКО. Но, конечно, будет опрометчиво делать вывод, что причина заболевания у инфлюенсера и актрисы одна. Более того, нет научных доказательств, что именно ЭКО становится причиной развития онкологии.

Ранее KP.RU сообщил, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. Она находится в больнице, уже прошел первый курс иммунотерапии. Инфлюенсер заявила, что чувствует себя хорошо.