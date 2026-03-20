Восхищался Россией, дрался по-техасски, отказался стареть: умер Чак Норрис

Легендарный мастер боевых искусств и актер, прославившийся ролями в голливудских боевиках, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Обладатель пяти черных поясов скончался утром 19 марта на Гавайях. Подробности биографии Чака Норриса — в материале aif.ru.
Настоящее имя и происхождение.
При рождении звезда экрана, известная миллионам как Чак Норрис, получила имя Карлос Рэй Норрис. Он появился на свет 10 марта 1940 года в США. В его жилах текла кровь ирландских предков со стороны отца и индейцев племени чероки — со стороны матери. Псевдоним «Чак» закрепился за ним в период службы в Военно-воздушных силах США.
Путь в единоборствах.
На авиабазе Осан в Южной Корее Норрис начал осваивать восточные единоборства. К моменту увольнения из армии в 1962 году он уже имел черный пояс по тансудо. В дальнейшем коллекция мастера пополнилась черными поясами по дзюдо, джиу-джитсу, карате и тхэквондо.
Создание собственного стиля.
На основе полученных знаний Чак Норрис разработал авторское направление — чункукдо, что переводится как «универсальный путь». Стиль вобрал в себя техники традиционных корейских единоборств, бразильского джиу-джитсу и различных школ карате. В 1999 году его имя было увековечено в Зале славы Музея истории боевых искусств в Калифорнии.
Кинокарьера и память о брате.
Дебют Норриса на экране состоялся в 1968 году в криминальной комедии «Команда разрушителей», где он появился в эпизодической роли телохранителя. Звездный час наступил в 1977-м с выходом боевика «Правонарушитель», после которого за актером закрепилось амплуа благородного борца за справедливость.
Одной из ключевых лент в фильмографии стала картина «Одинокий волк МакКуэйд» (1983), где он сыграл техасского рейнджера, бросившего вызов преступному миру. Среди других ярких проектов — сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и фильм «Без вести пропавшие». Последнюю ленту артист посвятил своему младшему брату Виланду, который погиб во Вьетнаме в 1970 году.
Всего на счету актера более 40 ролей в кино и телевизионных проектах. В 1989 году его вклад в индустрию был отмечен именной звездой на голливудской «Аллее славы».
Семья и личная жизнь.
Чак Норрис был женат дважды. Первый брак с Дианой Холечек был заключен в 1958 году. В этом союзе, продлившемся 30 лет, родились сыновья Майк и Эрик. После развода в 1989-м выяснилось, что в 1963 году у актера родилась внебрачная дочь Дина.
В 1998 году артист женился на экс-модели Джине О’Келли, которая младше его на 23 года. В 2001-м в семье появились двойняшки — сын Дакота и дочь Дэнили.
В 90-х годах СМИ писали о романе Норриса с одной из участниц дуэта «Сестры Зайцевы» — Еленой. По словам певицы, поначалу она воспринимала его как «мужлана», но позже разглядела в нем творческую и увлеченную личность. Однако отношения продлились недолго.
Визиты в Россию.
Актер приезжал в Россию 17 раз, чаще всего посещая Москву и Санкт-Петербург. Впервые он оказался в столице в 1992 году в качестве судьи на турнире по кикбоксингу. В 1996-м открыл в Москве ночной клуб Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills, который впоследствии закрылся. В 2015-м планировал запустить в стране сеть американских ресторанов быстрого питания, но проект не был реализован.
Норрис тепло отзывался о России. В одном из обращений к жителям Якутска он назвал город «крутейшим».
«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — писал актер.
Знакомство с Владимиром Жириновским.
В России у актера осталось много друзей и знакомых. Среди них — продюсер Александр Иншаков и артист Александр Морозов. В 1997 году состоялась его встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в одном из московских ресторанов. Очевидцы отмечали, что, несмотря на мировую славу, Норрис вел себя просто и открыто в общении.
Обстоятельства смерти.
19 марта появилась информация о госпитализации артиста. Он был доставлен в больницу на острове Кауаи (Гавайи) после вызова скорой помощи. Причины экстренной госпитализации не разглашались. 20 марта стало известно о кончине Норриса. Представители семьи пока не комментируют обстоятельства и причины смерти.
Последняя публикация.
Финальным постом Чака Норриса в социальных сетях стало видео с уличной тренировки. Ролик был опубликован 10 марта на его странице в Instagram*.
«Я не старею. Я прокачиваюсь», — говорится в подписи к кадрам.
