Восхищался Россией, дрался по-техасски, отказался стареть: умер Чак Норрис

Актер приезжал в Россию 17 раз, чаще всего посещая Москву и Санкт-Петербург. Впервые он оказался в столице в 1992 году в качестве судьи на турнире по кикбоксингу. В 1996-м открыл в Москве ночной клуб Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills, который впоследствии закрылся. В 2015-м планировал запустить в стране сеть американских ресторанов быстрого питания, но проект не был реализован.