Премьер Чехии Бабиш вернулся в Прагу после сообщений о возможном теракте

В этот же день стало известно, что в Чехии произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems. Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. Ее представители заявили, что завод является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.