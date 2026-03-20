В Ростове планируют оборудовать две перехватывающие парковки

Новые стоянки будут рассчитаны на 350 машино-мест.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове появятся две перехватывающие парковки на 350 машино-мест. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Стоянки собираются обустроить на Восточном шоссе и на проспекте Шолохова. Планируется, что они помогут разгрузить центр: въезжающие в город автовладельцы смогут оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт.

Кроме того, власти собираются создать четыре транспортно-пересадочных узла: «Центральный рынок», «Ж/д вокзал», «Сельмаш» и «Первомайская».

— Совокупный пассажиропоток — около 30 тысяч человек в сутки. Стоимость — 318 млн рублей, — говорится в сообщении.

ТПУ «Центральный рынок» на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской появится уже в этом году. По словам Юрия Слюсаря, для него достаточно установить крытые павильоны.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше