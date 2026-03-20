В Путинском районе Грозного построят ливневые канализационные сети

Ливневые канализационные сети построят в Путинском районе Грозного. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Общая протяженность сетей составит почти 14 км. Объект позволит обеспечить отвод стоков во всем новом районе.
Параллельно на территории Путинского района Грозного продолжается строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовых сетей водоотведения. Общая протяженность всех сетей составит около 50 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.