MS Now: Трамп доверяет Путину больше, чем союзникам из Европы

Американский лидер Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем любому из европейских союзников Вашингтона. Об этом заявила журналистка MS Now Стефани Рул после интервью с главой США.
— Я бы сказала, что Трамп выразил больше доверия к Путину, чем к кому-либо из наших европейских союзников, — сказала она.
Глава Белого дома также отметил, что ему сложнее иметь дело с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем с российским лидером, рассказала представительница СМИ.
— Он сказал, что с Зеленским очень сложно решать вопросы. Он сказал, что с Зеленским сложнее вести дела, чем с Путиным, — добавила Рул.
По словам журналистки, Трамп раскритиковал Зеленского, американский президент заявил, что тот «все делает в политических целях и в целях пиара».
Кроме того, в ходе этого интервью американский лидер заявил, что украинская сторона ничего не сделала, чтобы помочь Соединенным Штатам в военной операции против Ирана, а заявления Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.
При этом ранее Трамп уже говорил о том, что с президентом Украины «гораздо сложнее договориться», чем с его российским коллегой. По его словам, он удивлен тому, что Зеленский не хочет заключать мирную сделку с Россией.