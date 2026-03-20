В Москве стартовал фестиваль культуры Ирана

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Фестиваль культуры Ирана торжественно открылся на площадке Государственного музея Востока, передает корреспондент ТАСС. Так, с 21 марта по 22 апреля посетители музея смогут оценить синтез искусства, философии и музыки Ирана.

Источник: РИА "Новости"

«Фестиваль иранской культуры выступает и как платформа культурной дипломатии, направленная на укрепление гуманитарных связей между Россией и Ираном. Через язык искусства фестиваль формирует пространство взаимного понимания, уважения и доверия между странами», — подчеркнула генеральный директор международного стратегического агентства «Территория Про» Алевтина Доненко.

Гостей фестиваля ждет живопись современных иранских художников, мультимедийный раздел с видами Ирана, инсталляция из живых цветов. Погружение в колорит страны продолжат лекции от специалистов по иранскому искусству и концерты традиционной музыки. «Искусство обладает удивительной способностью объединять людей быстрее и надежнее любых соглашений. Фестиваль культуры Ирана — это возможность по-настоящему узнать Иран, прикоснуться к его эстетике, философии и услышать, как звучит его душа сегодня», — дополнила представитель по Исламской Республике Иран Русско-Иранского центра экономического и правового сотрудничества Аббас Мирзаи Гази.

Внимание привлечет и фотовыставка, которая представит взгляд иранской молодежи на свою страну. Так, в экспозиции можно встретить работы профессиональных фотографов и студентов.

«Наш музей по праву гордится своей коллекцией иранского искусства. В числе наших сотрудников — специалисты с многолетним опытом хранения и изучения культурного наследия Ирана. Мы рады возможности представить культуру этой страны в новом для нас формате», — заключила советник директора по международным вопросам Музея Востока Софья Чертихина.

