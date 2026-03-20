В станице Новоджерелиевской на Кубани появится новая спортивно-игровая зона

Новая спортивно-игровая зона появится в станице Новоджерелиевской в Краснодарском крае. Данный проект способствует достижению задач государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации муниципального образования Брюховецкий район.
Пространство оборудуют тренажерами, зонами для активных игр и воркаута. Площадка будет создана с учетом принципов доступной среды, что позволит заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что в будущем там будут проходить показательные выступления спортсменов, мастер-классы от тренеров и первые любительские соревнования среди жителей.
«Новая площадка станет центром притяжения для активного досуга и еще одним шагом к достижению целей нацпроекта — увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом», — сказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район Денис Смелов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.