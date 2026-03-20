В сторону Ближнего Востока направились два американских бомбардировщика

В небе над Европой заметили два стратегических бомбардировщика США, которые взяли курс на Ближний Восток. Речь идет о машинах B-52H Stratofortress — самолетах, которые в случае необходимости могут нести ядерное вооружение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания полетов.
По информации на вечер 17:00 по московскому времени, оба борта находились в акватории Средиземного моря. На тот момент они пролетали неподалеку от южного побережья итальянского острова Сицилия, продолжая движение в восточном направлении.
Агентству удалось выяснить, что вылет бомбардировщиков состоялся в 13:55. В качестве точки отправления выступила авиабаза британских королевских ВВС, расположенная в Фэрфорде (Англия). Куда именно направляются стратегические бомбардировщики, официально не уточняется.
Дональд Трамп ранее высказался о ситуации в регионе на своей странице в соцсети Truth Social. Президент США дал понять, что сначала Америка должна «разобраться» с Ираном, и только после этого союзники Вашингтона возьмут на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе.