В сторону Ближнего Востока направились два американских бомбардировщика

США направили в сторону Ирана бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Европой заметили два стратегических бомбардировщика США, которые взяли курс на Ближний Восток. Речь идет о машинах B-52H Stratofortress — самолетах, которые в случае необходимости могут нести ядерное вооружение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания полетов.

Их переброска происходит на фоне активной военной операции, которую проводят Соединенные Штаты совместно с Израилем против Ирана.

По информации на вечер 17:00 по московскому времени, оба борта находились в акватории Средиземного моря. На тот момент они пролетали неподалеку от южного побережья итальянского острова Сицилия, продолжая движение в восточном направлении.

Агентству удалось выяснить, что вылет бомбардировщиков состоялся в 13:55. В качестве точки отправления выступила авиабаза британских королевских ВВС, расположенная в Фэрфорде (Англия). Куда именно направляются стратегические бомбардировщики, официально не уточняется.

Дональд Трамп ранее высказался о ситуации в регионе на своей странице в соцсети Truth Social. Президент США дал понять, что сначала Америка должна «разобраться» с Ираном, и только после этого союзники Вашингтона возьмут на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

