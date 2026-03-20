На новом стадионе в Воронеже первый матч пройдет в 2029 году

Первый матч на новом футбольном стадионе в центре Воронежа состоится в 2029 году. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил губернатор Александр Гусев. При этом глава региона рассчитывает, что «Факел» дебютирует на новой арене в ранге клуба РПЛ.