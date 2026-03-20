На новом стадионе в Воронеже первый матч пройдет в 2029 году

Первый матч на новом футбольном стадионе в центре Воронежа состоится в 2029 году. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил губернатор Александр Гусев. При этом глава региона рассчитывает, что «Факел» дебютирует на новой арене в ранге клуба РПЛ.
Кстати, согласно проектной документации при возведении новой арены, которая появится на месте Центрального стадиона профсоюзов, задействуют почти 78 тысяч «кубов» бетона и 8,5 тысяч тонн металлических изделий. Любопытно, что снос ЦСП все еще продолжается.
Напомним, что сейчас «огнеопасные» принимают соперников на стадионе «Факел» на улице Маршака. А в эти минуты подопечные Олега Василенко встречаются в Волгограде с «Ротором» в рамках 25-го тура первой лиги. Идет второй тайм, хозяева впереди 1:0.