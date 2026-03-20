В Ростове мужчину осудили за контрабанду драгоценных камней на три миллиона

Контрабандиста оштрафовали на 400 тысяч рублей и конфисковали товар.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице мужчину осудили за контрабанду драгоценных камней. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда города Ростова-на-Дону.

Как говорится в сообщении, россиянин незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза драгоценные и полудрагоценные камни общей стоимостью 3 миллиона 424 тысячи 811 рублей. Приговором суда мужчину признали виновным в контрабанде и назначили наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей в доход государства. Кроме того, принадлежавшие ему камни были конфискованы.

