В Ростове мужчину осудили за контрабанду драгоценных камней на три миллиона

Как говорится в сообщении, россиянин незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза драгоценные и полудрагоценные камни общей стоимостью 3 миллиона 424 тысячи 811 рублей. Приговором суда мужчину признали виновным в контрабанде и назначили наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей в доход государства. Кроме того, принадлежавшие ему камни были конфискованы.