Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» продлена до 17 мая

Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+) продлена до 17 мая. Финальной точкой в работе выставки станет акция «Ночь музеев» (0+).
Напомним, экспозиция работает в нижегородском Арсенале с 25 декабря 2025 года. Она выстраивается как своеобразный диалог между эпохами — в залах Арсенала произведения старых мастеров представлены вместе с работами современных российских художников. Такое соседство привлекает самых разных посетителей, предпочитающих как классическое искусство, так и творчество авторов сегодняшнего дня. Архитектурное решение экспозиции подготовлено нижегородским бюро [MISH] studio.
Проект «Вечное барокко» тематически продолжил экспозиционную трилогию «Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм» (12+), которая привлекла внимание большого числа зрителей.
Выставка должна была завершить работу 29 марта, но учитывая ее популярность и интерес посетителей к произведениям эпохи барокко, в музее было принято решение продлить проект до 17 мая включительно. Дата выбрана не случайно: в этот день состоится ежегодная акция «Ночь музеев» (0+), и Арсенал будет работать дольше, чем обычно.
Кроме того, в рамках параллельной программы к выставке продолжится цикл лекций о различных явлениях эпохи барокко. Уже 20 марта состоится лекция Екатерины Игошиной «Еда в искусстве: ингредиенты итальянского барочного натюрморта» (12+), а 29 марта пройдет лекция Анны Корндорф «Барочный театр. Сценические иллюзии и спецэффекты» (12+). Также идет подготовка дополнительных мероприятий. Выставку можно посетить с экскурсией каждый день, кроме среды.
«Искусство барокко захватывает дух и ошеломляет изобильной сложностью деталей, красок, контрастов света и тени. Мы не могли перенести в Арсенал головокружительные иллюзионистические фрески и масштабные скульптуры, которые ассоциируются у многих с этим стилем, но постарались сделать более понятными для посетителей принципы, по которым устроено это эффектное, эмоциональное, но все же рациональное по своей сути искусство. Сценография выставки, вдохновленная театральностью барочного мировосприятия, ведет зрителя к свету — и буквальному, и метафорическому. На это движение к просвещению нанизывается чувственный опыт: разделы соотносятся с различными органами чувств, сопровождаются ароматами, создают параллели между историей и культурой XVII-XVIII веков и современностью. Мне хотелось, чтобы выставка стала увлекательным и глубоким, по-хорошему волнующим опытом, который вдохновит на дальнейшее изучение барочного искусства», — отметила кандидат искусствоведения и куратор выставки Дарья Колпашникова.
Экспонаты выставки «Вечное барокко» сопровождают ольфакторные инсталляции: к каждому разделу подобран связанный с его темой аромат — канифоль, пчелиный воск, пачули, пряные специи, ладан и сандал. Об этой особенности выставки можно будет узнать больше на лекции (12+), которую 18 апреля прочтет Дарья Донина, исследовательница ольфакторного наследия, куратор выставки «Красная Москва. Женщина в большом городе» в центре «Зотов».
Более подробную информацию о событиях параллельной программы можно найти на сайте и в социальных сетях Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина: vk.com/pushkinmuseum_volga.