Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» продлена до 17 мая

«Искусство барокко захватывает дух и ошеломляет изобильной сложностью деталей, красок, контрастов света и тени. Мы не могли перенести в Арсенал головокружительные иллюзионистические фрески и масштабные скульптуры, которые ассоциируются у многих с этим стилем, но постарались сделать более понятными для посетителей принципы, по которым устроено это эффектное, эмоциональное, но все же рациональное по своей сути искусство. Сценография выставки, вдохновленная театральностью барочного мировосприятия, ведет зрителя к свету — и буквальному, и метафорическому. На это движение к просвещению нанизывается чувственный опыт: разделы соотносятся с различными органами чувств, сопровождаются ароматами, создают параллели между историей и культурой XVII-XVIII веков и современностью. Мне хотелось, чтобы выставка стала увлекательным и глубоким, по-хорошему волнующим опытом, который вдохновит на дальнейшее изучение барочного искусства», — отметила кандидат искусствоведения и куратор выставки Дарья Колпашникова.