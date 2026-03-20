Речные прогулки в Нижнем Новгороде стартуют с 25 апреля

Сейчас можно купить билеты на речные прогулки до 8 мая по прошлогодним ценам.

В Нижнем Новгороде стартовала продажа билетов на речные прогулки. Об этом сообщает компания «ВодоходЪ».

Первые рейсы намечены на 25 апреля. Сейчас можно купить билеты на речные прогулки до 8 мая по прошлогодним ценам. С 31 мая стоимость поездки увеличится.

Сейчас часовой прогулочный маршрут обойдется нижегородцам в 700−1000 рублей. Немного дороже стоит экскурсионный маршрут — 800−1000 рублей. В будни билеты будут выгоднее: прогулки — от 450 рублей, экскурсии — от 700 рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатная дорога возобновит работу досрочно с 21 марта.