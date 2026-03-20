В Красноярске благоустроят площадь на Высотной улице

Площадь перед Культурным центром на Высотной улице Красноярска благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве экономики и регионального развития края.
На площади уложат новую тротуарную плитку. По краям сделают зоны отдыха и оформят их клумбами высотой 60 см с цветами и многолетними растениями. Там поставят скамейки, уличные стулья и столики из бетона и дерева, а также урны. Для комфорта установят навесы от солнца и дождя, появятся качели с навесами. Проект также предусматривает необычное мощение с участками озеленения и современное освещение.
Концепцию обновления разработали с учетом мнения жителей Красноярска и экспертов-урбанистов. За обновление площади в прошлом году проголосовали почти 30 тысяч жителей района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.