Guardian: Венгерские силовики ввели украинскому инкассатору «сыворотку правды»

Сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Венгрии применили «сыворотку правды» против задержанного в начале марта инкассатора украинского государственного банка «Ощадбанк», который ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила газета The Guardian со ссылкой на украинские источники.
Предположительно, до депортации на Украину инкассаторы провели более 24 часов с завязанными глазами и в наручниках. По словам журналистов, принудительно введенная украинцам инъекция содержала релаксант, разработанный с целью склонить их к разговорчивости во время допросов.
Но препарат вызвал у страдающего диабетом мужчины гипертонический криз и потерю сознания, в результате чего его доставили в больницу. Позднее следы релаксанта обнаружили в анализах крови, проведенных после возвращения мужчин на Украину, передает газета.
6 марта в Венгрии задержали инкассаторов «Ощадбанка», которые перевозили около 80 миллионов долларов и девяти килограммов золота. По словам украинского журналиста Виталия Глаголы, среди задержанных в Венгрии инкассаторов оказался бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов, который занимал руководящие должности в антитеррористическом центре при службе.