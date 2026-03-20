Более шести миллионов рублей отдала крипто-мошенникам жительница Павлова

53-летняя жительница Павлова Нижегородской области стала жертвой многоступенчатого мошенничества и лишилась более 6 миллионов рублей. По данным полиции, с ней связался незнакомец в мессенджере и убедил установить приложение для «инвестиций» в криптовалюту, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Собеседник уверял, что деньги идут на покупку цифровой «монеты», которую позже можно выгодно продать. Под его давлением женщина оформила кредит на 2 миллиона рублей под залог квартиры, а также заняла у знакомых ещё 1,2 миллиона. Все средства она перевела злоумышленникам.
Когда начались проблемы с транзакциями, аферист предложил продать автомобиль и продолжить «инвестиции». Однако в этот момент женщина отказалась.
Общий ущерб составил 6 367 499 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.