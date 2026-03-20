Конфликт в Иране заставил Европу пересмотреть свою позицию в отношении России

Bloomberg: ЕС может отложить отказ от нефти из РФ из-за конфликта в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Ближнем Востоке может отсрочить отказ ЕС от российской нефти. Таким образом, война в Иране может заставить Европу пересмотреть свою позицию в отношении России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке — прим. ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики… Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Отмечается, что якобы Еврокомиссия 15 апреля предложит законопроект о запрете импорта российской нефти. Документ будет обнародован после выборов в Венгрии, чтобы не повлиять на их результаты.

Напомним, эскалация вокруг Ирана заблокировала Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из Персидского залива, и повлияла на экспорт и добычу нефти в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив — обязанность Европы. В ЕС же не спешат отправлять в регион свои военные корабли. Политики Евросоюза лишь ограничиваются громкими заявлениями.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше