Конфликт в Иране заставил Европу пересмотреть свою позицию в отношении России

Конфликт на Ближнем Востоке может отсрочить отказ ЕС от российской нефти. Таким образом, война в Иране может заставить Европу пересмотреть свою позицию в отношении России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке — прим. ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики… Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Отмечается, что якобы Еврокомиссия 15 апреля предложит законопроект о запрете импорта российской нефти. Документ будет обнародован после выборов в Венгрии, чтобы не повлиять на их результаты.
Напомним, эскалация вокруг Ирана заблокировала Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из Персидского залива, и повлияла на экспорт и добычу нефти в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив — обязанность Европы. В ЕС же не спешат отправлять в регион свои военные корабли. Политики Евросоюза лишь ограничиваются громкими заявлениями.