Собянин: Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начнут работать два завода по производству аккумуляторных батарей в 2026 году.
«Они войдут в состав Московского кластера по производству систем накопления электроэнергии, который обеспечит почти всю потребность отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях», — отметил градоначальник в Max.
По словам Сергея Собянина, производство литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии планируется запустить в сентябре, а компактных аккумуляторов — в декабре.
Сергей Собянин назвал запуск работы заводов важным этапом для Москвы и России в целом. Градоначальник подчеркнул, что продукция предприятий незаменима в электротранспорте, стационарных системах хранения энергии, электронике и почти всей современной промышленности.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Московский инновационный кластер открыл первый в России испытательный центр полного цикла для беспилотных роботизированных систем.