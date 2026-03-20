Собянин: Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах

Сергей Собянин сообщил, что в Москве откроется два завода по производству аккумуляторных батарей.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начнут работать два завода по производству аккумуляторных батарей в 2026 году.

«Они войдут в состав Московского кластера по производству систем накопления электроэнергии, который обеспечит почти всю потребность отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях», — отметил градоначальник в Max.

По словам Сергея Собянина, производство литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии планируется запустить в сентябре, а компактных аккумуляторов — в декабре.

Сергей Собянин назвал запуск работы заводов важным этапом для Москвы и России в целом. Градоначальник подчеркнул, что продукция предприятий незаменима в электротранспорте, стационарных системах хранения энергии, электронике и почти всей современной промышленности.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Московский инновационный кластер открыл первый в России испытательный центр полного цикла для беспилотных роботизированных систем.

