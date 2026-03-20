Гражданка Молдовы лишилась наследства в 100 тысяч евро из-за ошибки в завещании в Италии: У богатой дамы были две «няни Валентины»

Жительница Молдовы потеряла 100 тыс. евро наследства из Италии после аннулирования завещания покойной 2024 года. Деньги должны были перейти «ее няне Валентине», но у женщины было две няни с одинаковым именем, обе из Молдовы.
После смерти покойной одна из сиделок подала в суд и первоначально выиграла дело, но семья оспорила его, указав, что завещание было нечетким, а у женщины в последние годы были проблемы с памятью. Суд постановил, что формулировка документа не позволяет достоверно определить бенефициара, аннулировал завещание и отменил выплату.
Кроме того, женщине, подавшей иск, предписано выплатить около 14 000 евро судебных издержек.
