Глеб Никитин наградил лучших нижегородских производителей товаров

Глеб Никитин вручил награды нижегородским производителям, чья продукция вошла в «Золотую сотню» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Лучшими нижегородскими компаниями признали «Хохлому» с изделием «Ладья Кони», Заволжский завод гусеничных тягачей со своим снегоболотоходом, «Волгу» с технической бумагой и «Молочную кухню», отмеченную за сыр «Качотта».
Нижегородская область заняла четвертое место в стране по числу товаров в «Золотой сотне». Всего лауреатами конкурса в 2025 году стали 658 предприятий из разных регионов, 37 из них представляют регион.
Участников федерального этапа определили по итогам областного конкурса «Нижегородская марка качества», прием заявок на новый сезон которого продлится до 31 мая.