В Калининграде анонсировали открытую лекцию о стрессе и методах работы с ним

«Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его из разрушительной силы в стимул для развития? На лекции разберём: что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии: механизмы и стадии; ключевые факторы стресса в XXI веке: от информационной перегрузки до социальных ожиданий; его влияние на личность: когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия; и конечно поговорим о методах работы с ним», — отмечается в анонсе.