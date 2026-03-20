ФАС потребовал от Wildberries и Ozon скорректировать комиссии для продавцов

Ранее Ozon и Wildberries пересмотрели правила работы для продавцов после рекомендаций экспертного совета при ФАС РФ. В ведомстве рассказали, что с 1 ноября Wildberries отказался от использования индекса остатка товара. Ozon, в свою очередь, обновил правила возврата заказов, отмененных или возвращенных без претензий к качеству. Кроме того, Ozon предпринял шаги для устранения практики блокировки личных кабинетов пользователей без объяснения причин.