Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС потребовал от Wildberries и Ozon скорректировать комиссии для продавцов

Российским маркетплейсам Wildberries и Ozon необходимо скорректировать работу с продавцами до 3 апреля. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

— В ходе обсуждения участники Экспертного совета отметили, что цифровые платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов, — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что размер комиссии создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без их согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей.

Кроме того, сервисы должны также разработать и в ФАС коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов. Также платформам необходимо изменить оферты и технический функционал, говорится в публикации.

Ранее Ozon и Wildberries пересмотрели правила работы для продавцов после рекомендаций экспертного совета при ФАС РФ. В ведомстве рассказали, что с 1 ноября Wildberries отказался от использования индекса остатка товара. Ozon, в свою очередь, обновил правила возврата заказов, отмененных или возвращенных без претензий к качеству. Кроме того, Ozon предпринял шаги для устранения практики блокировки личных кабинетов пользователей без объяснения причин.

В июне прошлого года ФАС выдвинул Wildberries предупреждение из-за того, что в обновленной оферте платформа обязала продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». Спустя два дня маркетплейс отменил требование об обязательном открытии счетов в своем банке для новых продавцов.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше