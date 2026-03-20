ФАС потребовал от Wildberries и Ozon скорректировать комиссии для продавцов

Российским маркетплейсам Wildberries и Ozon необходимо скорректировать работу с продавцами до 3 апреля. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
— В ходе обсуждения участники Экспертного совета отметили, что цифровые платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов, — говорится в материале.
В ведомстве добавили, что размер комиссии создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без их согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей.
Кроме того, сервисы должны также разработать и в ФАС коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов. Также платформам необходимо изменить оферты и технический функционал, говорится в публикации.
Ранее Ozon и Wildberries пересмотрели правила работы для продавцов после рекомендаций экспертного совета при ФАС РФ. В ведомстве рассказали, что с 1 ноября Wildberries отказался от использования индекса остатка товара. Ozon, в свою очередь, обновил правила возврата заказов, отмененных или возвращенных без претензий к качеству. Кроме того, Ozon предпринял шаги для устранения практики блокировки личных кабинетов пользователей без объяснения причин.
В июне прошлого года ФАС выдвинул Wildberries предупреждение из-за того, что в обновленной оферте платформа обязала продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». Спустя два дня маркетплейс отменил требование об обязательном открытии счетов в своем банке для новых продавцов.