В роддоме, где родился Путин, появился на свет 33-й ребенок мэра города Колтуши

27 февраля 24-летняя китаянка из Синьцзян-Уйгурского автономного района страны успешно родила пятерняшек в Уханьском госпитале «Чжуннань» — одного мальчика и четырех девочек. По данным журналистов, вероятность естественного зачатия пятерых близнецов составляет один на 60 миллионов случаев. Все новорожденные получили по шкале Апгар шесть баллов из 10, что считается удовлетворительным состоянием в первые минуты жизни.