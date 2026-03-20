В роддоме, где родился Путин, появился на свет 33-й ребенок мэра города Колтуши

Мэр города Колтуши Ленинградской области Эдуард Чирко в пятницу, 20 марта, забрал 33-го ребенка из роддома. Он уточнил, что это мальчик, а его матери 35 лет.
По словам Чирко, роды прошли в «Роддоме № 6 имени Снегирева» в Санкт-Петербурге. Градоначальник высоко оценил работу учреждения и заявил, что в нем появился на свет и президент России Владимир Путин.
— У 59-летнего главы Колтушей теперь 19 сыновей и 14 дочерей, все, кроме одного мальчика, родные. С его слов, два ребенка из всех появились на свет с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения — прим. «ВМ»), остальные — естественным путем, — передает 47news.
27 февраля 24-летняя китаянка из Синьцзян-Уйгурского автономного района страны успешно родила пятерняшек в Уханьском госпитале «Чжуннань» — одного мальчика и четырех девочек. По данным журналистов, вероятность естественного зачатия пятерых близнецов составляет один на 60 миллионов случаев. Все новорожденные получили по шкале Апгар шесть баллов из 10, что считается удовлетворительным состоянием в первые минуты жизни.
18 февраля многоженец Иван Сухов, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, стал отцом в 31-й раз. У него родился сын.