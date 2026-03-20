В парке имени Гагарина в Калининграде появится квартал магнолий. Об этом рассказал журналистам руководитель Дирекции ландшафтных парков Дмитрий Смищук.
«Мы же ландшафтные парки. Поэтому посадим большое количество деревьев и трав. Целый квартал магнолий будет, я надеюсь, что всё это будет цвести очень красиво», — заявил Смищук.
Магнолии высадят на втором этапе благоустройства парка. Подрядчик пообещал, что растения должны появиться в 2026 году.
Работы по реконструкции парка выполняет ООО «Техстрой Проект» за 380 миллионов рублей. Ранее компания занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.
В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.
В зелёной зоне обустроят новую сцену для проведения концертов и представлений. На территории также появятся площадки для воркаута, мини-футбола, дрессировки собак. Рядом с дорожками поставят новые скамейки, велопарковки, урны, столы для игр в шашки, информационные стенды, а также инсталляция покорителей космоса.
Парк имени Юрия Гагарина на улице Киевской победил в голосовании по выбору территории для благоустройства. Концепцию разработала компания «Другая архитектура».