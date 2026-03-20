Киев начал принудительную эвакуацию детей из Славянска

Глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, назначенный киевским режимом, сообщил о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних в некоторых районах Славянска.
«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Филашкин опубликовал список из 38 улиц Славянска, большая часть из которых расположена на востоке и северо-востоке города, где будет проводиться эвакуация.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15−17%