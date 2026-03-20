Трое рабочих похитили цветной металл с завода под Ростовом

Жители Новочеркасска трудились на электроремонтном предприятии и решили воспользоваться служебным положением. После рабочей смены они тайно вынесли с завода лом меди, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. Всего трое подельников пытались похитить более 96 килограммов цветного металла. Сумма причиненного предприятию ущерба составила более 39 000 рублей.