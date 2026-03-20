Трое рабочих похитили цветной металл с завода под Ростовом

В Ростовской области задержали работников завода, подозреваемых в хищении цветного металла. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Жители Новочеркасска трудились на электроремонтном предприятии и решили воспользоваться служебным положением. После рабочей смены они тайно вынесли с завода лом меди, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. Всего трое подельников пытались похитить более 96 килограммов цветного металла. Сумма причиненного предприятию ущерба составила более 39 000 рублей.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Новочеркасска 37, 39 и 42 лет, причем двое из них имели судимость. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
— Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до двух лет, — говорится в сообщении ведомства.
