Трое рабочих похитили цветной металл с завода под Ростовом

После рабочей смены мужчины вынесли с предприятия лом меди, чтобы продать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали работников завода, подозреваемых в хищении цветного металла. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Жители Новочеркасска трудились на электроремонтном предприятии и решили воспользоваться служебным положением. После рабочей смены они тайно вынесли с завода лом меди, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. Всего трое подельников пытались похитить более 96 килограммов цветного металла. Сумма причиненного предприятию ущерба составила более 39 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Новочеркасска 37, 39 и 42 лет, причем двое из них имели судимость. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

— Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до двух лет, — говорится в сообщении ведомства.

