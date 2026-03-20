Волгоградцы направили 2,6 тысячи жалоб на блокировку карт

— Когда жители региона получают отказ в проведении операции или узнают, что их карта или перевод заблокированы, то не всегда понимают, почему это произошло, и к кому обращаться, чтобы снять ограничения. Регулятор рекомендовал банкам не оставлять клиентов один на один с проблемой и оперативно разъяснять причину и алгоритм действий для защиты своих прав. Если ответ кредитной организации вас не устроит, можно направить жалобу в Банк России и приложить к обращению ответ банка, — прокомментировал Роман Рахматулин, управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России.