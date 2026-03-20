Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 сыновей и 14 дочерей: Глава Колтышей Чирко стал отцом в 33-й раз

У главы Колтушей и депутата Эдуарда Чирко родился 33-й ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Глава Колтушского городского поселения и депутат 59-летний Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».

В публикации отметили, что в этот раз у отца-героя родился сын, которого торжественно назвали Михаилом.

«Сына назвали Михаилом Эдуардовичем. Он чувствует себя прекрасно», — рассказал мужчина.

По данным издания, малыш появился на свет 20 марта в Петербурге в «Роддоме № 6 имени Снегирева». Теперь у 59-летнего депутата 19 сыновей и 14 дочерей.

Чирко уточнил, что все дети, кроме одного мальчика, — родные, а двое из детей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), остальные — естественным путем.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2025 года Эдуард Чирко получил звание «Отец-герой». Депутат не скрывал, что дети у него от разных женщин, но подробности романов не разглашает. Многодетному отцу полагается удостоверение «Отца-героя» и ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей. Также у него есть еще права и льготы, которые полагаются народному избраннику.