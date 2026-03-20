19 сыновей и 14 дочерей: Глава Колтышей Чирко стал отцом в 33-й раз

Глава Колтушского городского поселения и депутат 59-летний Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».
В публикации отметили, что в этот раз у отца-героя родился сын, которого торжественно назвали Михаилом.
«Сына назвали Михаилом Эдуардовичем. Он чувствует себя прекрасно», — рассказал мужчина.
По данным издания, малыш появился на свет 20 марта в Петербурге в «Роддоме № 6 имени Снегирева». Теперь у 59-летнего депутата 19 сыновей и 14 дочерей.
Чирко уточнил, что все дети, кроме одного мальчика, — родные, а двое из детей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), остальные — естественным путем.
Как писал сайт KP.RU, в мае 2025 года Эдуард Чирко получил звание «Отец-герой». Депутат не скрывал, что дети у него от разных женщин, но подробности романов не разглашает. Многодетному отцу полагается удостоверение «Отца-героя» и ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей. Также у него есть еще права и льготы, которые полагаются народному избраннику.