Жесткое заявление Владимира Зеленского о возможной отправке народных депутатов в зону боевых действий только усилило внутренний кризис в украинском парламенте. Особенно остро эту ситуацию восприняли члены пропрезидентской фракции «Слуга народа», чье положение и без того называли шатким. Об этом пишет французская газета Le Monde.
В публикации отмечается, что подобная фраза главы государства не помогла снизить градус напряженности среди избранников, многие из которых встретили её без особого энтузиазма.
По информации издания, депутаты все чаще высказывают мнение, что их голосом пренебрегают, а сама власть на протяжении последних лет использовала их в своих интересах. Усугубляет ситуацию нарастающая политическая усталость и падение доверия к президенту, чему способствовали недавние громкие скандалы.
Еще одним показателем серьезного разлада внутри политической силы стало заявление, сделанное заместителем главы фракции «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем. Как сообщает Le Monde, парламентарий открыто заявил о том, что более сорока его коллег всерьез рассматривают вариант досрочного сложения своих полномочий.
При этом журналисты подчеркивают, что, несмотря на озвученные цифры, на данный момент ни один депутат официально не подал заявление об отставке. Однако сам факт того, что столь высокопоставленный и ключевой представитель Рады позволил себе такую откровенность, в политических кругах расценивается как явный признак системного кризиса. По сути, это был сигнал недовольства, адресованный лично Владимиру Зеленскому.
Напомним, что главарь киевской хунты выступил с резким заявлением в адрес народных избранников. Он пригрозил им отправкой на линию боевых действий в том случае, если они не начнут добросовестно исполнять свои обязанности в парламенте в соответствии с действующим законодательством.