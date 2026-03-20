В Котельниках простились с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым

Напомним, о гибели командира подразделения «Родня» и автора проекта Wargonzo Евгения Николаева стало известно 10 марта. По словам сослуживцев, он выводил бойцов из-под удара, когда по нему прилетел FPV-дрон. Николаев всегда шёл первым — в его подразделении принцип «воюют все» был не просто словами. Так его третье ранение, полученное в зоне СВО, стало последним.