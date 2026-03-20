Хаменеи рассказал, в чем ошиблись США и Израиль

По его словам, Иран за прошедший год пережил три войны: конфликт с Израилем в июне 2025 года, к которому присоединились США, протесты января 2026 года, которые он назвал «переворотом», а также текущий конфликт с Соединенными Штатами и Израилем.
— Однако вы (иранцы — прим. «ВМ») создали обширную оборонительную линию, обширную как страна… и таким образом нанесли ему (противнику — прим. «ВМ») удар, сбив его с толку, — передает слова Хаменеи РИА Новости.
18 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и получил лишь незначительные травмы при ранении. Новому верховному лидеру Ирана удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад. Уточняется, что он получил легкое ранение ноги.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Хаменеи якобы прилетел на лечение в Москву. Об этом 16 марта писала кувейтская газета Al Jarida.