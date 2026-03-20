Диетолог Дианова рассказала, где искать белок во время поста

Во время поста белок можно найти в бобовых, таких как соя, нут, чечевица, фасоль, горох, арахис, а также орехах, семенах, пастах из них и цельнозерновых продуктах. Об этом рассказала гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она пояснила, что бобовые по содержанию белка превосходят даже животные продукты и содержат полезные жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Перед употреблением их нужно замочить на 2−12 часов, чтобы избежать повышенного газообразования.
— Кроме того, в настоящее время появились современные комплексные ферментные препараты, которые помогают спокойно увеличивать количество бобовых в рационе. Сое и продуктам из нее — соевое мясо, тофу, темпе — можно посвящать книги. Соевый изолят содержит до 90 процентов белка и по усвояемости конкурирует с белками молока и яиц, обходя белок говядины, — отметила врач.
Она добавила, что из различных сочетаний орехов, фруктов и сухофруктов можно делать домашние сладости, чтобы включать их в основные приемы пищи вместо магазинных с добавленным сахаром, передает «Газета.Ru».
В свою очередь эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова заявила, что взрослым людям ежедневно стоит употреблять около 25−30 граммов клетчатки. Она отметила, что превышение этой нормы может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая повышенное газообразование и вздутие живота.