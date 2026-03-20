Воронежский «Факел» в 13-й раз за 71 год проиграл в Волгограде

И хотя букмекеры вангавали на ничью, отдавая статус фаворита «огнеопасным», но парни Дмитрия Парфенова посрамили аналитиков. Исход встречи решил один гол. Его автором стал уроженец Махкачкалы Абу-Саид Эльдарушев. Он поразил цель на 23-й минуте. В оставшееся время воронежцы не раз могли выправить ситуацию, но крайне надежно действовал голкипер «Ротора» Никита Чагров. Итог — 1:0 в пользу волгоградцев, переигравших «Факел» в 13-й раз на своем поле с момента первой встречи в 1955 году.