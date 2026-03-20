Воронежский «Факел» в 13-й раз за 71 год проиграл в Волгограде

20 марта в Волгограде в стартовом поединке 25-го тура первой лиги по футболу местный «Ротор» принимал воронежский «Факел». На игру хозяева вышли на фоне шести матчей без побед, а гости, наоборот, при рекордной для этой кампании серии из семи матчей без поражений.
И хотя букмекеры вангавали на ничью, отдавая статус фаворита «огнеопасным», но парни Дмитрия Парфенова посрамили аналитиков. Исход встречи решил один гол. Его автором стал уроженец Махкачкалы Абу-Саид Эльдарушев. Он поразил цель на 23-й минуте. В оставшееся время воронежцы не раз могли выправить ситуацию, но крайне надежно действовал голкипер «Ротора» Никита Чагров. Итог — 1:0 в пользу волгоградцев, переигравших «Факел» в 13-й раз на своем поле с момента первой встречи в 1955 году.
Эта неудача не повлияла на единоличное лидерство парней Олега Василенко. «Огнеопасные» по-прежнему чувствуют себя комфортно — опережают свердловский «Урал» на семь очков. Теперь 1 апреля «Факел» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в рамках 23-го тура.