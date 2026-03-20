В Нижегородском театре драмы состоялась премьера спектакля «Супруга» (16+)

В основе постановки лежат рассказы Антона Чехова.

Премьера спектакля «Супруга» (16+) состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поставил спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий Праудин. В основе постановки лежат рассказы Антона Чехова «Супруга», «О том, как я в законный брак вступил» и «Пьяные».

Сюжет разворачивается вокруг трех супружеских пар. Фабрикант Фролов не сомневается, что вс власть заключена в деньгах, но в браке оказывается банкротом и вступает на путь саморазрушения. Доктор Николай Евграфович безуспешно пытается изменить несчастливую семейную жизнь. Адвокат Альмер, женившийся по воле родителей, признает, что семейная жизнь сложилась благополучно.