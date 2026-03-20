Чемпионка Паралимпиады Анастасия Багиян получит квартиру от краевых властей

Трехкратная паралимпийская чемпионка вернулась в Пермь.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 20 марта встретили трехкратную паралимпийскую чемпионку Анастасию Багиян. Вместе с ней домой вернулись спортсмен-ведущий Сергей Синякин и тренер Алексей Турбин. Из аэропорта они отправились на встречу с главой региона.

Дмитрий Махонин выразил гордость за спортсменов из Перми. По его словам, они являются лучшим примером для молодежи и для всех жителей Прикамья.

«В знак признания Анастасия получит от региона квартиру. Кроме того, спортсменам и их тренеру будет направлена единовременная выплата за достижение наивысшего результата», — отметил во время встречи губернатор.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с командой паралимпийцев России. Своим указом глава государства наградил Анастасию Багиян, Сергея Синякина и Алексея Турбина орденами Дружбы.