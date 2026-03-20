Графические работы нижегородской художницы Татьяны Быковой представили в НГХМ

Выставка графических работ нижегородской художницы Татьяны Быковой «Живу и вижу» (0+) торжественно открылась в НГХМ|ИСКУССТВО ХХ ВЕКА (пл. Минина и Пожарского, 2/2) сегодня, 20 марта. Экспозицию посетил корреспондент ИА «Время Н».
На выставке представлено больше 70 произведений, созданных художницей за более чем 50 лет работы.
Особое место в экспозиции отведено работам на историко-патриотическую тематику, входящим в серию «Великие нижегородцы», например, произведение «Ополчение. На защиту Москвы», на которой изображено войско Козьмы Минина, отправляющееся в поход против польско-литовских интервентов. В эту же серию входят портреты протопопа Аввакума, архитектора М. П. Коринфского, художника А. В. Ступина и фотографа А. О. Карелина.
«Я бы хотела выразить особую благодарность Татьяне Быковой за серию работ “Великие нижегородцы”. Через портреты земляков мы имеем возможность прикоснуться к истории Нижегородского края», — подчеркнула заместитель министра культуры Нижегородской культуры Ирина Вагина, принявшая участие в открытии выставки.
Также особый интерес представляют картины на религиозную тематику: «Преподобный старец Серафим Саровский» и «Преподобный Макарий Унженский».
Помимо этого, экспозиция богата пейзажами, тематическими картинами и портретами современников.
Выставка «Живу и вижу» будет работать для посетителей с 21 марта до 19 апреля.
Справка.
Татьяна Быкова — заслуженный художник Российской Федерации. Родилась в Горьком в 1945 году. Окончила живописно-педагогическое отделение Горьковского художественного училища и факультет станковой графики Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Член Союза художников СССР/России с 1975 года. Ее произведения находятся в коллекциях разных музеев, художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.