Роналду не попал в состав сборной Португалии на матчи против Мексики и США

Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил журналисту Фабрицио Романо, что не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии и хочет остаться в стране, которая приняла его, его семью и друзей, и где он счастлив. Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В начале февраля он бойкотировал матчи команды, выражая несогласие с действиями руководства, которое, по его мнению, недостаточно усилило состав по сравнению с принципиальным соперником — «Аль-Хилялем».