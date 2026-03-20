Египет решил сократить часы работы ТЦ и кафе на фоне войны США и Ирана

Мадбули подчеркнул, что эти меры носят временный характер. Спустя месяц их пересмотрят, а после стабилизации ситуации ограничения отменят. Египетский премьер отметил, что до начала войны США и Израиля против Ирана импорт газа обходился Египту примерно в 560 миллионов долларов в месяц, а в текущий момент — около 1,65 миллиарда долларов в связи с ростом мировых цен на энергоносители, передает Bloomberg.