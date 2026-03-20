Кирсан Илюмжинов рассказал о знакомстве с Чаком Норрисом, умершим 19 марта

Известный американский актер Чак Норрис, умерший 19 марта, не раз признавался в любви России и был знаком со многими россиянами. О своем знакомстве с Норрисом рассказал Кирсан Илюмжинов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов дружил с американским актером Чаком Норрисом, умершим 19 марта, более 30 лет. В интервью aif.ru он рассказал о своем знакомстве с актером.

«Я познакомился с Чаком Норрисом во время поездки в США в 1991 году. Мы с ним начали общаться, подружились. Когда я стал президентом Калмыкии, то пригласил его в гости», — поделился Илюмжинов.

Собеседник издания отметил, что вместе с Норрисом в Элисту приехал американский актер Джед Аллан, известный по роли Сиси Кэпвелла в культовой телесаге «Санта-Барбара», а также еще нескольких артистов и режиссер.

«Они гостили несколько дней. Мы обсуждали возможность съемок в Калмыкии фильма о Чингисхане. После этого визита мы продолжили общаться и долго поддерживали отношения», — добавил Илюмжинов.

Как стало известно, обладатель пяти черных поясов, киноактер Чак Норрис скончался на 87-м году жизни на Гавайских островах в окружении семьи.

