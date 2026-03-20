Притаившаяся в мозгу опухоль мешала ростовчанке забеременеть

При сборе анамнеза врача-эндокринолога насторожило, что женщину мучают еще и головные боли. Пациентке выполнили МРТ головного мозга, которое показало, что у нее микроаденома гипофиза. Небольшое доброкачественное образование вызывало избыточную выработку гормона пролактин, что мешало зачатию. После лечения у женщины восстановился цикл, и она смогла забеременеть.