Притаившаяся в мозгу опухоль мешала ростовчанке забеременеть

Ростовские врачи помогли пациентке выяснить причину бесплодия и назначили лечение, которое привело к долгожданному зачатию. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.
К эндокринологу обратилась 29-летняя женщина с жалобами на нарушение цикла и отсутствие беременности. Ранее она уже обследовалась у гинеколога, который не нашел никакой патологии.
При сборе анамнеза врача-эндокринолога насторожило, что женщину мучают еще и головные боли. Пациентке выполнили МРТ головного мозга, которое показало, что у нее микроаденома гипофиза. Небольшое доброкачественное образование вызывало избыточную выработку гормона пролактин, что мешало зачатию. После лечения у женщины восстановился цикл, и она смогла забеременеть.
