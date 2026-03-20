Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Притаившаяся в мозгу опухоль мешала ростовчанке забеременеть

Жительница Донской столицы смогла зачать ребенка после лечения у эндокринолога.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи помогли пациентке выяснить причину бесплодия и назначили лечение, которое привело к долгожданному зачатию. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.

К эндокринологу обратилась 29-летняя женщина с жалобами на нарушение цикла и отсутствие беременности. Ранее она уже обследовалась у гинеколога, который не нашел никакой патологии.

При сборе анамнеза врача-эндокринолога насторожило, что женщину мучают еще и головные боли. Пациентке выполнили МРТ головного мозга, которое показало, что у нее микроаденома гипофиза. Небольшое доброкачественное образование вызывало избыточную выработку гормона пролактин, что мешало зачатию. После лечения у женщины восстановился цикл, и она смогла забеременеть.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!