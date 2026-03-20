ЦБ РФ зафиксировал снижение DDoS-атак на финансовый сектор на четверть

По данным регулятора, в 2025 году было зафиксировано 296 таких инцидентов. Это почти на четверть меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 392 атаки.
В документе также отмечается, что в прошлом году на ЦБ была возложена дополнительная ответственность за обеспечение технологического суверенитета бюро кредитных историй и микрофинансовых компаний. Речь идёт об организациях, обладающих информацией, утечка которой может негативно повлиять на состояние информационной безопасности.
Снижение числа DDoS-атак может свидетельствовать о повышении устойчивости финансовой инфраструктуры к киберугрозам. Однако регулятор продолжает держать ситуацию на контроле.
Напомним, Банк России 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а рост цен в феврале существенно замедлился. В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%. Рубль продолжил укрепляться на Московской бирже.
