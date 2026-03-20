Кинокритик рассказал, каким зрители запомнят Чака Норриса

Он напомнил, что Норрис начал свою работу в кино с фильма «Пусть дракона» и оказался в нём единственным, кто мог выстоять против Брюса Ли: он играл так называемого «финального босса», самого крутого «плохого парня». Однако путь актера сложился так, что он и сам стал героем: так, в фильме «Одинокий волк МакКуэйд» он побеждает злодея в исполнении Дэвида Кэррадайна — легенды восточных единоборств. Позже вышел сериал «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски», который закрепил образ Норриса в кино, а его последним крупным фильмом становится роль в «Неудержимых 2», где Чак Норрис буквально играет Чака Норриса, «который знает, что о нём сложены миллионы анекдотов».